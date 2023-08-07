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13:04, 7 августа 2023Наука и техника

Названы особенности переданных Францией Украине ракет SCALP

Военный эксперт Кошкин: переданные Киеву ракеты SCALP идентичны Storm Shadow

Фото: Lewis Joly / AP

Ракеты SCALP, которые Франция передала Украине, идентичны британским снарядам Storm Shadow. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он назвал особенности этих боеприпасов.

«Такие ракеты создавались на совместном англо-французском предприятии. Англичане назвали их Storm Shadow, а французы их назвали SCALP. То есть шильдики на английском языке у англичан, а на французском — у французов. Характеристики одинаковые с теми ракетами, которые уже поставили англичане», — рассказал он.

Направление англо-французских боеприпасов сложно предугадать, отметил Андрей Кошкин.

«Смысл сводится к тому, что это уже новое поколение, они идут по траектории не параболической, а по траектории, которую сложно предсказать на высоте 30-40 метров. К тому же боевая часть порядка 450 килограммов, то есть это ракеты большей дальности, их можно запускать в основном с воздушного базирования. Идут они где-то 250-300 километров, могут до 560. Таким образом, это ракеты дальнего радиуса действия, и они, конечно же, в значительной степени позволяют усилить атаки на государственные военные объекты, которые находятся как на территории Крымского полуострова, так и на территории других субъектов Российской Федерации», — добавил аналитик.

Киев получил от Парижа дальнобойные ракеты SCALP класса «воздух — поверхность», сообщил 6 августа президент Украины Владимир Зеленский. Французский лидер Эммануэль Макрон рассказал, что планирует передать Украине эти боеприпасы на саммите НАТО в Вильнюсе июле. В мае власти Великобритании подтвердили, что отправили республике ракеты Storm Shadow. Снаряды такой дальности способны достигать целей на территории России.

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