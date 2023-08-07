Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:37, 7 августа 2023Мир

Пентагон не уточнил сроки решения о поставке Киеву снарядов с обедненным ураном

Райдер не уточнил сроки решения о поставке Украине снарядов с обедненным ураном

Фото: Tom Brenner / Reuters

Министерство обороны США не уточняет сроки принятия решения о поставке снарядов с обедненным ураном Киеву для передаваемых ему американских танков Abrams. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Мне нечем поделиться. В данный момент нет объявлений относительно какого-либо типа танковых боеприпасов», — сказал Райдер, отказавшись «строить умозаключения».

Он также отказался комментировать по существу атаки Украины на гражданские суда России, подтвердив, что он в курсе этих событий. По его словам, Вашингтон продолжает концентрировать внимание на предоставлении содействия украинским властям, чтобы они могли проводить контрнаступление. «Однако, у меня ничего не будет насчет сообщений о дронах за линией фронта», — сказал Райдер.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams. До этого стало известно, что Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине в сентябре. Американское руководство намерено в августе отправить часть техники в Германию для модернизации. После этого первая партия танков будет передана украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные остановили прорыв ВСУ на бронетехнике НАТО

    В Киеве произошел мощный взрыв

    Пентагон не уточнил сроки решения о поставке Киеву снарядов с обедненным ураном

    В Пентагоне отреагировали на совместное патрулирование ВМФ России и ВМС Китая

    Дочь Тутберидзе высказалась о блате в фигурном катании

    Джо Байден пошутил про свой возраст

    ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за российской артиллерии

    Стало известно о временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту

    Кадыров заявил о смене российской армией тактики ведения боя

    Международная федерация тяжелой атлетики отказала всем россиянам в допуске к ЧМ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости