Пентагон не уточнил сроки решения о поставке Киеву снарядов с обедненным ураном

Райдер не уточнил сроки решения о поставке Украине снарядов с обедненным ураном

Министерство обороны США не уточняет сроки принятия решения о поставке снарядов с обедненным ураном Киеву для передаваемых ему американских танков Abrams. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Мне нечем поделиться. В данный момент нет объявлений относительно какого-либо типа танковых боеприпасов», — сказал Райдер, отказавшись «строить умозаключения».

Он также отказался комментировать по существу атаки Украины на гражданские суда России, подтвердив, что он в курсе этих событий. По его словам, Вашингтон продолжает концентрировать внимание на предоставлении содействия украинским властям, чтобы они могли проводить контрнаступление. «Однако, у меня ничего не будет насчет сообщений о дронах за линией фронта», — сказал Райдер.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams. До этого стало известно, что Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине в сентябре. Американское руководство намерено в августе отправить часть техники в Германию для модернизации. После этого первая партия танков будет передана украинской армии.