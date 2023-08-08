Политолог Асафов назвал визит Нуланд в Нигер козырем США

Визит замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Нигер — козырь американцев, который, вероятно, ни к чему не приведет. Об этом «Ленте.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов, добавив, что африканское направление не является приоритетным для США.

«Почему Виктория Нуланд выступает со столь резкой риторикой, ничего не предлагая взамен? Дело в том, что это очевидный резкий ход. Ее визит — это редкий козырь, что-то вроде визита в Тайвань, который должен был серьезно повлиять на ситуацию. Американцы надеются, что так будет и с этим визитом. В США пытаются подсчитать, насколько будет серьезен для правительства ущерб от отказа от помощи, насколько быстро эта помощь будет замещена российской или другой помощью, насколько можно давить фактором наличия американской военной базы, которая там есть. Этих факторов совокупно не хватает, чтобы переломить ситуацию, поэтому они зашли "с козырей". Повлияет ли это на ситуацию? Думаю, что нет», — сказал он.

Несмотря на достаточно связные ультимативные угрозы, новая власть в Нигере эти угрозы игнорирует. (...) Думаю, что в Нигере понимают, что применить угрозу во всей полноте оперативно для США будет сложно

Он также связал этот визит с успехом прошедшего в Санкт-Петербурге летом российско-африканского саммита.

«Со временем острота ситуации может и уйти, поскольку для американцев совершенно очевидно, что африканский фактор, особенно после удачного саммита "Россия — Африка" и по происходящим событиям вокруг африканского континента, важен, но неприоритетен. Основные усилия направляются на украинское и на китайское направления», — добавил аналитик.

Эти заявления Нуланд являются в том числе реакцией на содержательный удачный саммит Африки и России Александр Асафов политический аналитик

В понедельник, 7 августа, замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Нигер, где провела встречу с представителями военных, ранее отстранивших от власти президента страны. По словам Нуланд, «переговоры были очень откровенными и временами довольно трудными».

В ходе встречи Нуланд предупредила мятежников, что Нигер рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. Кроме того, США решили приостановить «определенную помощь» правительству Нигера, пока ситуация в стране остается нестабильной.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.