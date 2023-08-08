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08:07, 8 августа 2023Мир

Нуланд встретилась c мятежниками в Нигере. О чем замгоссекретаря США предупредила устроивших переворот военных?

Нуланд посетила Нигер с многочасовым визитом и провела переговоры с мятежниками
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Yiaannis Kourtoglou / Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник, 7 августа, посетила Нигер, где провела встречу с представителями мятежников, устроивших военный переворот в стране и отстранивших от власти президента Мохамеда Базума.

Как сообщила журналистам по телефону сама Нуланд, она встретилась с генералом Муссой Салау Барму и тремя полковниками и в течение двух часов провела «чрезвычайно откровенные и временами трудные» переговоры.

Я надеюсь, что они будут держать открытой дверь для дипломатии. Мы это предложили. (...) Мы дали им несколько вариантов, чтобы продолжить разговор, и мы надеемся, что они нас в этом поддержат

Виктория НуландЗаместитель госсекретаря США

По словам дипломата, ее просьба о встрече с задержанным президентом Базумом была отклонена, также ей не удалось встретиться с объявленным новым лидером страны армейским генералом Абдурахманом Тчиани.

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Предупреждение Вашингтона

В свою очередь Госдепартамент США выпустил пресс-релиз, посвященный визиту Нуланд в африканскую страну. В документе заявляется, что Нуланд совершила поезду в Нигер, чтобы «выразить серьезную обеспокоенность событиями в Нигере» и твердую приверженность Вашингтона «поддержке демократии и конституционного порядка».

Соединенные Штаты продолжают призывать к немедленному освобождению президента Мохамеда Базума, его семьи и всех, кто был задержан в рамках неконституционной попытки захвата власти.

Госдепартамент США

В ходе встречи Нуланд предупредила мятежников, что Нигер рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. Кроме того, США решили приостановить «определенную помощь» правительству Нигера, пока ситуация в стране остается нестабильной.

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Обстановка в стране

В понедельник, 7 августа, правящий орган мятежников Нигера — Национальный совет по защите родины (НСЗР) — назначил 58-летнего экономиста и бывшего министра финансов Али Махамана Ламина Зейна новым премьер-министром страны.

Также в НСЗР заявили, что два государства Центральной Африки перебрасывают силы для участия во вторжении в Нигер «в координации с ЭКОВАС [Экономическим сообществом стран Западной Африки] и вооруженными террористическими группами». Военные власти страны направили дополнительные войска в приграничные с Нигерией и Бенином районы. Также было объявлено о закрытии воздушного пространства в стране на фоне ультиматума ЭКОВАС.

В ночь на 27 июля военные в Нигере объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

Военный мятеж возглавили служащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Чиани, который впоследствии был провозглашен новым лидером государства.

Секретариат Организации Объединенных Наций (ООН) и большинство стран мира, включая Россию, осудили госпереворот в Нигере. Евросоюз (ЕС) в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны, однако решил не эвакуировать из Нигера ряд своих миссий.

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Позиция России

В Кремле заявили, что события в западноафриканской стране активно обсуждались на переговорах президента Владимира Путина с лидерами стран континента на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, а позднее призвали все стороны к сдержанности и скорейшему возвращению в «конституционное русло».

В таких случаях всегда занимаем четкую позицию. Подтверждаем нашу позицию, что в Нигере необходимо восстановить конституционный порядок

Сергей ЛавровГлава МИД России

Как заявил посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров, Россия не намерена вмешиваться в дела Нигера, поскольку считает подобные действия контрпродуктивными и не способными помочь разрешению конфликта в стране. По его словам, необходимо позволить народу Нигера самостоятельно урегулировать сложившуюся ситуацию.

При этом протестующие, занявшие сторону мятежников, по всей видимости, проявляют симпатии к России. Как сообщают СМИ, демонстранты, собравшиеся у французского посольства в воскресенье, выкрикивали «Да здравствует Россия, да здравствует Путин», а также размахивали российскими флагами, один из которых повесили на стены дипмиссии вместо сорванной таблички.

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    Марина Совина
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