Пять человек госпитализировали с ожогом 100 процентов тела под Москвой

Mash: после взрыва под Москвой госпитализировали 5 человек с ожогом 100 % тела

Пятерых человек госпитализировали с ожогом 100 процентов поверхности тела после взрыва в городе Сергиевом Посаде Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 38 человек.

Мощный взрыв прогремел в городе в среду, 9 августа. Он произошел на территории Загорского оптико-механического завода.