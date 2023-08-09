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17:34, 9 августа 2023Россия

Медики подтвердили гибель пострадавшей при взрыве в Сергиеве Посаде женщины

Врачи подтвердили гибель пострадавшей при взрыве в Сергиеве Посаде женщины

Кадр: МЧС / Reuters

Одна из женщин, которая пострадала при взрыве в Сергиеве-Посаде, погибла. Это подтвердили в Сергиево-Посадской центральной районной больнице, передает ТАСС.

Ранее о смерти россиянки сообщали Telegram-каналы. Они уточняли, что жертвой взрыва стала 45-летняя горожанка Наталья Никитина, которая была доставлена в реанимацию с ожогами 100 процентов тела.

«Одна из пострадавших скончалась. За жизнь еще пятерых борются врачи, у них обширные ожоги тела», — сообщили в медицинском учреждении.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде произошел в среду, 9 августа. Он прогремел на территории оптико-механического завода, эпицентром стал склад пиротехники площадью 1600 квадратных метров.

По последним данным, при происшествии пострадали 56 человек. В результате оказались повреждены более сотни квартир. После взрыва очевидцы делились кадрами огромного облака в форме гриба, которое поднимается над городом. Под завалами могут находиться до пяти человек, без вести пропавшими числятся шесть.

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    Анастасия Шейкина
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