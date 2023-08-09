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11:55, 9 августа 2023Мир

Россиянам порекомендовали не ехать в Нигер

МИД России порекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Нигер

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

МИД России порекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Нигер вплоть до полной нормализации обстановки в стране, высказался замдиректора департамента информации и печати министерства Алексей Зайцев. Его цитирует ТАСС.

Он также отметил, что дипломаты поддерживают связь с россиянами, находящимися сейчас в Нигере. Контакты проводятся через посольство в Мали. «Прорабатываются необходимые меры по обеспечению их безопасности», — добавил Зайцев, подчеркнув, что инцидентов с участием граждан РФ в Нигере не отмечено.

Ранее стало известно, что в Нигере тысячи людей с флагами африканской страны и России собрались на митинг в поддержку хунты, совершившей государственный переворот.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Нигера перебрасывают подкрепление в столицу Ниамей из-за возможной интервенции со стороны государств, входящих в Сообщество стран Западной Африки.

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    Антон Похиляк
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