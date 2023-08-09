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09:55, 9 августа 2023Забота о себе

Преимущества и недостатки тренировок Сальмы Хайек в бикини оценили

Фитнес-тренер Сабат: водные тренировки задействуют все мышцы тела

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Фитнес-тренер и диетолог Мэри Сабат оценила преимущества и недостатки водной тренировки, которую практикует американская актриса Сальма Хайек. Мнение специалистки о занятиях спортом в бассейне приводит издание Eat This, Not That.

Поводом для комментария стал пост, который Хайек опубликовала в соцсети. В нем она показала фанатам пример своей тренировки в бикини, которая, по ее словам, помогает ей поддерживать спортивную форму. «Я ненавижу упражнения, но люблю отмечать хорошие моменты танцами в воде», — призналась актриса.

Фитнес-тренер Мэри Сабат считает, что занятия по системе голливудской знаменитости действительно приносят пользу. Во время водных тренировок суставы почти не испытывают нагрузку, зато мышцы работают в усиленном режиме из-за сопротивления воды. Кроме того, такие упражнения позволяют задействовать все тело и избежать перегрева.

Упражнения в воде могут быть отличным дополнением к общей программе фитнеса, но они не могут заменить традиционные тренировки на суше

Мэри Сабатфитнес-тренер и диетолог
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Сабат добавила, что упражнения, которые Хайек выполняла в воде — махи руками и ногами, подтягивание коленей к груди и ритмичные покачивания бедрами — укрепляют мышцы рук, плеч, ног и ягодиц. Также, по словам специалистки, такая активность позитивно действует на работу сердечно-сосудистой системы.

Ранее Сальма Хайек раскрыла секреты своей красоты. По ее словам, она разработала особенную медитацию, которая помогает ей выглядеть моложе.

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    Екатерина Улитина
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