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12:31, 9 августа 2023Среда обитания

Автобусные маршруты в Сергиевом Посаде изменили из-за взрыва на заводе

«Мострансавто»: 28 автобусных маршрутов изменили в Сергиевом Посаде из-за взрыва

Фото: Валерия Кузнецова / ТАСС

Из-за взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде маршруты общественного транспорта временно изменили. Об этом сообщает Telegram-канал «Мострансавто».

В результате инцидента оказались изменены 28 автобусных маршрутов — теперь транспорт будет ездить в объезд через Новоуглическое шоссе. «Из-за чрезвычайного происшествия на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад временно изменена схема движения маршрутов № 2, 4, 5, 9, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 118, 120», — говорится в сообщении. Представитель учреждения также отметил, что службы управления движением постоянно поддерживают связь с экстренными и дорожными службами. Пассажиров призвали быть внимательными при планировании своих поездок.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. В результате него оказался разрушен склад, расположенный на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, в расположенных неподалеку от завода домах и офисах взрывной волной выбило стекла в окнах и снесло межкомнатные перегородки.

Причиной взрыва, по предварительной информации, стал человеческий фактор. Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших составило 31 человек.

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    Полина Кислицына
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