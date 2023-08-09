Команды из пяти стран сыграют на турнире UTLC CUP-2023

Команды из России, Белоруссии, Казахстана, Турции и Сербии сыграют на UTLC CUP

С 15 по 19 августа в Москве состоится юношеский международный турнир по футболу UTLC CUP-2023. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В соревнованиях примут участие команды из пяти стран. В группе А сыграют «ЦСКА» (Россия), «Фатих Карагюмрюк» (Турция) , «Црвена Звезда» (Сербия) и минское «Динамо». В группе Б выступят «Локомотив» (Россия), «Фенербахче» (Турция), «Зенит» (Россия) и «Астана» (Казахстан).

«В этом году, как обычно, на нашем турнире собрались команды очень высокого уровня. У ребят есть отличная возможность проявить свои лучшие футбольные навыки в соперничестве с сильнейшими топ-клубами своих стран», — отметил генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.

Матчи турнира состоятся на стадионе «Сапсан Арена», а финалисты UTLC CUP сыграют 19 августа на «РЖД Арене».