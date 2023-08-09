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11:57, 9 августа 2023Россия

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде сняли на видео

Mash опубликовал новое видео с моментом мощного взрыва в Сергиевом Посаде
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

В сети появилось новое видео с моментом мощного взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

Кадры сняты камерой с одного из зданий недалеко от места происшествия. На них видно прогремевший вдали взрыв, из-за которого на улицу выбежали люди.

Ранее очевидцы также сняли кадры с огромным облаком дыма в форме гриба, поднимающимся в воздух над местом ЧП. Еще одна запись была сделана камерой с одного из близлежащих зданий, на ней слышно громкий грохот.

Взрыв на территории Загорского оптико-механическом заводе в Подмосковье произошел утром 9 августа. В соседних с предприятием домах были выбиты окна. По данным СМИ, эпицентром ЧП стал склад пиротехники компании «Пиро-Росс». Предварительно, к детонации привело нарушение технологического процесса. В результате ангар площадью 1,6 тысячи квадратных метров был полностью разрушен.

По последним данным, из-за взрыва пострадали 25 человек. Состояние раненых и характер их травм не уточняется.

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    Константин Лысяков
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