Выселенные среди ночи из турецких отелей дети вернулись в Россию

Выселенные из турецких отелей из-за действий туроператора дети вернулись в РФ

Все дети, оказавшиеся выселенными из отелей в Турции из-за недобросовестных действий туроператора, вернулись в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

В дипведомстве отметили, что совместно с генконсульством в Анталье были предприняты усилия по защите прав и интересов несовершеннолетних россиян, оказавшихся на территории Турции без опеки в результате недобросовестных действий компании «Колибри Тур». Сотрудники генконсульства взяли под контроль места проживания детей в отелях и их обеспечение всем необходимым. Также был под контролем были трансфер школьников в аэропорт, их регистрация на рейс и передача членам экипажа. Все действия координировались с родителями.

«По ситуации на конец дня 11 августа все дети, прибывшие в Турцию на отдых по линии "Колибри Тур" и размещенные в отелях города Кемер под контролем генконсульства, вылетели в Россию», — сообщило посольство.

1 августа отель в Кемере выселил около ста детей из России, которые приехали на отдых 26 июля с детским лагерем «Колибри». При их заселении возникли проблемы с оплатой, однако детей сначала разместили в номерах, но через несколько дней выставили на улицу. После этого родители начали вывозить школьников за свои деньги, несмотря на обещание руководства лагеря купить билеты.

Следственный комитет России (СКР) планирует возбудить по данному факту уголовное дело. Признаки особо крупного мошенничества были выявлены следователями в ходе проверки в отношении московской компании «Колибри-тур МСК», получившей от родителей около ста детей многомиллионную предоплату за пребывание в лагере «Колибри» в турецком отеле Omorfi Garden Resort. Правоохранители считают, что московская турфирма в итоге не заплатила отельерам за отдых, в результате чего школьников выселили посреди ночи.