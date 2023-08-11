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15:47, 11 августа 2023Наука и техника

Космонавт рассказал о цели российской лунной миссии

Космонавт Борисенко: российская миссия на Луну нужна для создания базы на ней

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Первая в истории современной России космическая миссия на Луну поможет создать пилотируемую базу на спутнике Земли. Такую цель запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» в разговоре с «Лентой.ру» обозначил летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко.

«Это первый шаг по текущей лунной программе, конечной задачей которой стоит создание пилотируемой базы на поверхности Луны. Это первый полет из серии полетов, в процессе которого будет получена та информация, которая и позволит принимать решения, где, в каком виде, когда мы сможем создать эту лунную базу. Она позволит провести ряд исследований, которые подтвердят или опровергнут данные по расположению залежей воды, которые необходимы для создания пилотируемой лунной базы», — рассказал он.

Россия впервые с 1976 года отправила на Луну межпланетную станцию. В пятницу, 11 августа, в 02:11 по московскому времени, с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Одна из главных задач — отработать технологию мягкой посадки на поверхность небесного тела. Запуск этой миссии неоднократно переносили с 2015 года.

Как рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, ракета прилунится на Южном полюсе спутника Земли 21 августа. Он заявил, что у этой миссии мирные цели.

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