В «Динамо» раскрыли подробности перехода Захаряна в испанский клуб

В «Динамо» рассказали, что сделка с «Реалом Сосьедад» по Захаряну не закрыта

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров раскрыл подробности предстоящего трансфера полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Его слова приводит РИА Новости.

Пивоваров подтвердил договоренность с испанским клубом, отметив, что на данный момент сделка не закрыта. «Игрок должен пройти медосмотр. По его итогам будет согласование всех деталей контракта», — рассказал он. Гендиректор бело-голубых добавил, что вопрос о получении денег за переход находится в проработке.

Ранее переход Захаряна анонсировал главный тренер московского клуба Марцел Личка. По информации Mundo Deportivo, испанцы готовы заплатить за хавбека около 12 миллионов евро без учета бонусов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 15 миллионов евро. В текущем сезоне он провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.