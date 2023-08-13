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03:06, 13 августа 2023Мир

Посол Нигера обвинил мятежников в пытке голодом свергнутого президента

Посол Нигера обвинил мятежников в пытке голодом свергнутого президента Базума
Мохаммед Базум

Мохаммед Базум. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири обвинил мятежников, устроивших военный переворот в африканской стране, в пытке голодом свергнутого президента Мохаммеда Базума. Об этом пишет Associated Press (AP).

Отмечается, что дипломат — близкий соратник Базума и ежедневно с ним созванивается. По его словам, мятежники хотят заморить голодом свергнутого президента, содержат его в неосвещенном подвале своей резиденции, он отрезан от использования газа, электричества и пополнения запаса продуктов.

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Лиман-Тингуири назвал эту ситуацию недопустимой и призвал мир не терпеть происходящее.

Ранее свергнутый военными президент Нигера Мохамед Базум отказался уходить в отставку. До этого он обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

В ночь на 27 июля нигерские военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

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    Марина Совина
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