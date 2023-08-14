Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:15, 14 августа 2023Мир

Блинкен выступил за сохранение давления на мятежников в Нигере

Блинкен заявил о необходимости продолжать давление на мятежников в Нигере
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Wurm / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжать оказывать давление на мятежников Нигере. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Такую позицию американский чиновник озвучил в ходе телефонных переговоров с президентом Нигерии Болом Тинубу. Он подчеркнул, что сохранение давления на мятежников поспособствует восстановлению конституционного порядка и поможет освободить президента Нигера Мохамеда Базума и его семью. Сообщается, что Блинкен поддержал усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), касающиеся кризиса в африканской стране.

Ранее мятежные военные в Нигере выразили готовность преследовать свергнутого президента страны по обвинению в государственной измене и подрыве государственной безопасности, из-за чего его будет ожидать ликвидация.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    МИД ответил на высылку российских дипломатов из Молдавии

    Глава Дагестана прокомментировал взрыв на заправке в Махачкале

    В Махачкале произошел взрыв в автосервисе

    Два человека погибли в результате взрыва на нефтяном месторождении в ХМАО

    Блинкен выступил за сохранение давления на мятежников в Нигере

    АЗС загорелась после взрыва в автосервисе в российском городе

    В Германии назвали российский газ незаменимым

    Медведев порассуждал о лояльности «Яндекса»

    Туристы пропали в горах в российском регионе

    Врач рассказала о способном испортить жизнь сексуальном расстройстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости