Блинкен выступил за сохранение давления на мятежников в Нигере

Блинкен заявил о необходимости продолжать давление на мятежников в Нигере

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал продолжать оказывать давление на мятежников Нигере. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Такую позицию американский чиновник озвучил в ходе телефонных переговоров с президентом Нигерии Болом Тинубу. Он подчеркнул, что сохранение давления на мятежников поспособствует восстановлению конституционного порядка и поможет освободить президента Нигера Мохамеда Базума и его семью. Сообщается, что Блинкен поддержал усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), касающиеся кризиса в африканской стране.

Ранее мятежные военные в Нигере выразили готовность преследовать свергнутого президента страны по обвинению в государственной измене и подрыве государственной безопасности, из-за чего его будет ожидать ликвидация.