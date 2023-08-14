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11:05, 14 августа 2023Мир

Мятежники в Нигере пообещали ликвидировать президента за измену

AP: мятежники в Нигере пообещали ликвидировать президента Базума за измену

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Мятежные военные в Нигере заявили, что готовы преследовать свергнутого президента страны Мохамеда Базума по обвинению в государственной измене и подрыв государственной безопасности, из-за чего политика будет ожидать ликвидация. Об этом пишет Associated Press (AP).

Именно такую меру пресечения используют в Нигере по обвинениям в госизмене. Пресс-секретарь военных, полковник Амаду Абдраман заявил, что власти уже «собрали необходимые доказательства для преследования в компетентных национальных и международных инстанциях свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера».

О том, что мятежники хотят предъявить политику обвинения, ранее стало известно изданию Al Jazeera. Однако тогда намерение ликвидировать Базума не оговаривалось.

Политик, по некоторым данным, находится в президентском дворце в столице Нигера, его фактически держат в заложниках.

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    Виктория Кондратьева
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