Apple выплатит по 65 долларов пользователям старых iPhone

The Mercury News: Apple выплатит компенсации пользователям замедленных iPhone

Компания Apple начнет выплачивать компенсации пользователям iPhone, чьи смартфоны были замедлены. Об этом сообщает издание The Mercury News.

По его данным, в корпорации выплатят владельцам смартфонов, которые заявили о проблемах устройств через суд, по 65 долларов, или около 6,3 тысячи рублей. Суммарно Apple выплатит около 500 миллионов долларов — об этом юристы корпорации и владельцы смартфонов договорились еще в 2020 году.

Иск, по которому пользователи девайсов американского бренда обвиняли компанию в умышленном замедлении старых смартфонов, был подан еще в 2017 году. Всего в суд на корпорацию подали порядка 3 миллионов пользователей. Известно, что имеющие старый аккумулятор девайсы могли работать медленее, однако в Apple изначально не признавали такой особенности своих гаджетов.

По словам представителей истцов, компенсацию получат владельцы смартфонов iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus. На выплату смогут рассчитывать те пользователи, которые подали заявку еще в 2020 году.

В июле 2022-го стало известно, что Apple заплатит 50 миллионов долларов владельцам MacBook с проблемной клавиатурой. Соглашение распространялось на клиентов, которые приобрели MacBook, MacBook Air и большинство моделей MacBook Pro в период с 2015 по 2019 год.