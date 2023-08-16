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18:29, 16 августа 2023Спорт

Глава Федерации борьбы России оценил отказ украинцев от рукопожатий на ЧМ

Мамиашвили назвал безумным отказ украинских борцов от рукопожатий с россиянами

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили оценил тот факт, что украинские спортсмены отказались от рукопожатий с россиянами и белорусами на юниорском чемпионате мира. Его слова приводит «Матч ТВ».

Мамиашвили назвал это решение безумным и подчеркнул, что спорт должен оставаться вне политики. «Жаловаться у нас никто не будет, надо быть сильными и побеждать», — заявил глава федерации.

О решении украинских борцов стало известно 15 августа. Юниорский чемпионат мира по борьбе проходит в иорданском Аммане до 20 августа.

4 апреля исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. В заявлении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы говорилось, что россияне будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

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    Анастасия Борисова
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