Резцова оценила решение дочери-биатлонистки сменить спортивное гражданство

Резцова поддержала решение дочери-биатлонистки Виролайнен сменить гражданство

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила решение дочери, биатлонистки Дарьи Виролайнен, сменить спортивное гражданство на финское. Ее цитирует Sport24.

«Она не предатель. Дарья получила финское гражданство и имеет право выступать за эту страну. Если человек недалекого ума, то может назвать ее предательницей — я же поддерживаю свою дочь», — сказала Резцова. Она отметила, что Виролайнен хотела это сделать еще в прошлом году, но ее, как приехавшую из России, «зажимали».

Ранее 18 августа стало известно, что 34-летняя Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах. Спортсменка, имеющая с 2021 года финское гражданство, отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований.

Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. На ее счету два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.