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12:33, 18 августа 2023Спорт

Стало известно о состоянии госпитализированного голкипера ПСЖ

ABC: упавшего с лошади голкипера ПСЖ Серхио Рико выпишут из больницы 18 августа

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Упавший с лошади голкипер «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Серхио Рико продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы. О его состоянии стало известно ABC de Sevilla.

Как передает источник, 29-летнего футболиста, которого перевели из палаты интенсивной терапии 5 июля, выпишут из больницы 18 августа. Он продолжит проходить реабилитацию дома.

Информация о госпитализации Рико появилась 28 мая. Он находился в Севилье и совершал паломничество в Уэльву — в часовню Девы Росио. Во время поездки верхом Рико столкнулся с чужой убежавшей лошадью. Она ударила его в шею, после чего спортсмен упал и получил травму головы. Его отправили в больницу на вертолете.

Рико начал выступать за ПСЖ в 2019 году. Он провел в составе команды 24 матча и стал двукратным чемпионом Франции. Ранее голкипер играл за испанские «Севилью» и «Мальорку», а также английский «Фулхэм».

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    Дарья Коршунова
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