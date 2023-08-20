Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Астон Вилла
Сегодня
16:00 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|2-й тур
Факел
Сегодня
17:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
18:30 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|2-й тур
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
Ахмат
Сегодня
20:00 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|5-й тур
11:41, 20 августа 2023Спорт

Дзюба нецензурно оценил работу комментатора

Футболист «Локомотива» Дзюба нецензурно оценил работу комментатора «Матч ТВ»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) нецензурно оценил работу комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.

Футболист выложил ролик, в котором журналист комментирует гол полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в ворота «Краснодара» фразой «вымучил гол». В ответ Дзюба оскорбил Моссаковского.

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел 19 августа. Миранчук сравнял счет на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не участвовал в матче из-за травмы. После игры корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист оскорбил журналиста, пообещав «засунуть ему телефон в одно место». За это Дзюбу отстранили на два матча условно.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    «Роскосмос» заявил о крушении «Луны-25»

    Химический концерн пострадал при обстреле города Горловка

    Автор песен Кетти Перри пропала без вести в США

    В российском регионе прошли военно-мобилизационные учения

    Минобороны России показало кадры уничтожения украинской бронетехники

    В России назвали цель атак ВСУ с помощью беспилотников

    Венгрия заявила о возможной глобальной конфронтации из-за конфликта на Украине

    На Украине демонтировали памятник биологу Мичурину

    Неожиданная находка принесла мужчине крупный выигрыш в лотерею

    Пожар на складе Ozon в Подмосковье локализовали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости