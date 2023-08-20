Футболист «Локомотива» Дзюба нецензурно оценил работу комментатора «Матч ТВ»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) нецензурно оценил работу комментатора «Матч ТВ» Михаила Моссаковского.

Футболист выложил ролик, в котором журналист комментирует гол полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в ворота «Краснодара» фразой «вымучил гол». В ответ Дзюба оскорбил Моссаковского.

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел 19 августа. Миранчук сравнял счет на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба не участвовал в матче из-за травмы. После игры корреспондент попросил спортсмена оценить прогноз, согласно которому он забьет не больше двух мячей до конца года. В ответ футболист оскорбил журналиста, пообещав «засунуть ему телефон в одно место». За это Дзюбу отстранили на два матча условно.