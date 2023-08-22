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20:18, 22 августа 2023Из жизни

Пропавшая женщина шесть дней выживала в лесу

Bay News 9: в США пропавшую женщину нашли спустя шесть дней в лесу

Фото: Steven Kamenar / Unsplash

Жительница американского штата Флорида потерялась в лесу и шесть дней выживала в глуши. Об этом сообщает Bay News 9.

Ану Авасти пропала 10 августа. Утром она поехала к парикмахеру, после чего перестала выходить на связь. Поисками исчезнувшей женщины занимался ее муж и взрослые сыновья, специально приехавшие из других штатов. Спустя несколько дней к ним подключились волонтеры некоммерческой организации We Are The Essentials.

Прочесывая лесистую местность, волонтеры наткнулись на пакет из аптеки, рядом с которой женщину видели незадолго до исчезновения. Дальнейшие поиски привели их к болотистой местности. Там один из волонтеров услышал тихий плач, пошел на звук и начал выкрикивать имя пропавшей. Спустя несколько мгновений ее нашли.

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Ану Авасти была в состоянии шока, страдала от обезвоживания, а ее тело покрывали следы многочисленных укусов насекомых. «Она только и повторяла: "Где мои мальчики? Как мои мальчики?"» — рассказывает волонтер. Пострадавшую срочно доставили в больницу.

По мнению волонтеров, женщина чудом осталась жива, так как температура в тот день достигала 43 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что в США спасли дайверов, которые потерялись во время подводной охоты и провели 12 часов в океане. Как выяснилось, во время погружения их унесло примерно на 160 метров от судна.

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