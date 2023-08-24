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11:24, 25 августа 2023Интернет и СМИ

Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в Twitter

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (старое название — Twitter), выложив свой магшот — официальный тюремный снимок. Пост доступен в его аккаунте.

Свой твит экс-президент США сопроводил надписями «вмешательство в выборы», «никогда не сдавайся», а также добавил ссылку на свой сайт.

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5 января 2023

Ранее офис шерифа округа Фултон распространил магшот Трампа. Он стал первым за всю историю страны главой государства — бывшим или действующим, которого сфотографировали при аресте.

Трамп был взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прибыл, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Арест носил формальный характер, вскоре Трампа освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. После прохождения процедуры ареста экс-президент США назвал произошедшее пародией на правосудие.

Суд Джорджии решил начать разбирательство по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против Дональда Трампа, 23 октября текущего года.

В ноябре 2022 года Трамп заявлял, что не собирается возвращаться в Twitter, несмотря на восстановление его аккаунта новым владельцем платформы Илоном Маском. Тогда он отмечал, что предпочитает использовать собственную соцсеть Truth. Страница Дональда Трампа в Twitter была бессрочно заблокирована 8 января 2021 года после беспорядков, которые сторонники республиканца устроили в Капитолии после выборов президента в 2020 году.

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    Олег Давыдов
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