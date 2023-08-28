Региону России предрекли сложнейшую ситуацию из-за погоды

Метеоролог Вильфанд: в Приморье за три дня выпадет месячная норма осадков

В Приморском крае, губернатор которого 25 августа ввел на фоне вызванных ливнями подтоплений режим чрезвычайной ситуации федерального характера, вновь ожидаются сильные осадки. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в течение трех дней, с 29 по 31 августа, в регионе может выпасть месячная норма осадков, а именно от 40 до 140 миллиметров. Предреченное экспертами ухудшение погоды произойдет из-за сочетания циклонов южного происхождения и континентальных, которые идут по западной периферии Тихого океана. В результате «сложнейшая погодная ситуация» сохранится до конца недели в Приморье, на юге Хабаровского края, в Еврейской автономной области и Амурской области.

Специалист уточнил, что ветер на мысах усилится до 32 метров в секунду, что приведет к подтоплениям пляжей, накату волн, выходу воды из берегов в условиях повышенной водности, достижению критических отметок и подтоплению прилегающих территорий.

К 25 августа из-за продолжительных сильных дождей стал невозможен проезд сразу в 27 населенных пунктов Приморья, а глава региона Олег Кожемяко оценил общий ущерб региону в семь миллиардов рублей. В самом Владивостоке несколько улиц из-за ливней были затоплены, движение трамваев приостановили, несколько районов города остались без электричества.