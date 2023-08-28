Раскрыты подробности покушения на российского журналиста в Херсонской области

«Mash на волне»: журналиста News Front Лекса преследовали три беспилотника

Российского журналиста информационного агентства News Front Александра с позывным Лекс, на которого было совершено покушение в Херсонской области, преследовали три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Подробности нападения раскрыл «Mash на волне» в Telegram.

По данным издания, сотрудник News Front ехал на машине в городе Алешки. В районе Пролетарской улицы его начали преследовать три БПЛА. Один их них сбросил боеприпас и попал в автомобиль журналиста, остальные два промахнулись.

В результате сотрудник News Front получил ранения руки и лица. Уточняется, что после осмотра у врачей он продолжил работать.

О том, что российского журналиста атаковал дрон в Херсонской области, стало известно 27 августа. Утверждалось, что военкор получил осколочные ранения, все повреждения оказались легкими. Он смог быстро покинуть место, где подвергся удару.

15 июля сообщалось, что ФСБ предотвратила покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Как рассказали в Центре общественных связей спецслужбы, преступления готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины.