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18:12, 29 августа 2023Спорт

Украина снялась с чемпионата мира по Dota 2 из-за решения по России

Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за решения допустить РФ

Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира, который проходит в Румынии, из-за решения Международной федерации компьютерного спорта (IESF) допустить к соревнованиям Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне в текущем турнире не участвуют, украинские киберспортсмены решили сняться по ходу чемпионата.

В понедельник, 28 августа, сборная Украины встретилась в плей-офф с командой из Киргизии, матч закончился со счетом 0:2. Играть против Индонезии Украина отказалась, команде засчитали техническое поражение.

В начале августа сообщалось, что украинская федерация киберспорта наказала участников команды Team Spirit по Dota 2. Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков попали под санкции за выступление в одной команде вместе с россиянами — Денисом Larl Сигитовым, Магомедом Collapse Халиловым и Ярославом Miposhka Найденовым.

О решении IESF снять с россиян нейтральный статус сообщалось 28 августа. Запрет для россиян на участие в турнирах с национальной символикой действовал с апреля 2022 года. В этот период киберспортсмены выступали в нейтральном статусе.

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    Варвара Кошечкина
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