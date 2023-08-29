Еще один российский шахматист-чемпион сменил спортивное гражданство

Российский шахматист Никита Витюгов сменил спортивное гражданство на английское

Российский шахматист Никита Витюгов сменил спортивное гражданство. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Гроссмейстер будет выступать под флагом Англии. 36-летний шахматист, который является чемпионом мира 2010 года в составе сборной России, занимает 25-е место в рейтинге ФИДЕ. Он входил в состав команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира-2023.

Ранее в августе сборную сменил российский гроссмейстер Санан Сюгиров. Гроссмейстер будет представлять на соревнованиях Венгрию. В июле о смене спортивного гражданства объявили еще два российских шахматиста — Антон Демченко и Владимир Федосеев. Они будут играть за Словению.

ФИДЕ разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.

