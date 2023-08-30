Бабушка пропавшей фигуристки Горбачевой выступила против продолжения ее карьеры

Бабушка фигуристки Алины Горбачевой выступила против продолжения ее карьеры

Бабушка чемпионки России в женском одиночном катании среди юниоров Алины Горбачевой высказалась об истории с исчезновением фигуристки. Об этом сообщает KP.RU.

«Мы будем настаивать на том, чтобы забрать ее у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей», — отметила она. Родственница Горбачевой добавила, что поговорит о продолжении занятий с внучкой, но не знает, как та отреагирует.

Ранее Горбачева лично высказалась о своем исчезновении. Спортсменка извинилась за то, что заставила всех переживать, а также отметила, что находится дома с матерью и тренером Софьей Федченко.

Горбачеву нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве. Отмечалось, что ее жизни и здоровью ничто не угрожает, она была доставлена в Следственный комитет для проведения следственных действий.

Вечером 28 августа действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Алина Горбачева вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с Федченко, у которой она жила.