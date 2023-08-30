54-летняя Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала естественную внешность на фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя исполнительница снялась без макияжа, лежа в кровати в зеленой ночной сорочке. На размещенном кадре видно, что на лице звезды нет морщин и пигментных пятен. «Доброе утро! Эта неделя будет отличной», — подписала она публикацию.

Поклонники оценили внешность Лопес в комментариях. «Самое идеальное лицо с потрясающей улыбкой», «Какая же вы красивая», «Милейшая», «Богиня», «Вы всегда прекрасны, даже без макияжа», — восхитились они.

В июле Дженнифер Лопес снялась в откровенном образе в честь своего 54-летия. Артистка опубликовала фото, на которых она запечатлена в сверкающем платье и черном бикини с бело-зеленым принтом. Ее внешний вид дополнили массивные серьги и браслеты, шляпа в тон купальнику, а также чокер на шее в виде цепи и подвеска с ключом.