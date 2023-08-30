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11:44, 30 августа 2023Экономика

Раскрыта доля довольных своим материальным положением россиян

ФОМ: своим материальным положением довольны 23% россиян

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Довольны своим материальным положением оказались только 23 процента россиян, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), прошедшего с 11 по 13 августа среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах России.

По сравнению с данным исследования, проведенного в середине июня, доля удовлетворенных собственным достатком уменьшилась на три процентных пункта, с 26 процентов. Больше всего положительных ответов на соответствующий вопрос в этот раз оказалось в возрастной группе до 30 лет (49 процентов).

При этом плохим свое материальное положение считают 18 процентов опрошенных. Максимальным количество недовольных своим достатком оказалось среди россиян в возрасте от 46 до 60 лет (25 процентов). По данным социологов, свыше половины опрошенных (56 процентов) оценивают свой достаток как средний.

Ранее сообщалось, что рост цен в июне и июле посчитал очень высоким 41 процент россиян, а почти столько же, 40 процентов опрошенных, ощутили рост цен на мясо.

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    Дмитрий Воронин
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