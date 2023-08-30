Эксперт рассказал о сложностях в уничтожении украинского «Нептуна»

Эксперт Пылаев: без доминирования в воздухе сложно уничтожить установки «Нептун»

Пусковые установки украинских противокорабельных ракет (ПКР) «Нептун» сложно уничтожить без полного доминирования в воздухе. Об этом сообщил военный эксперт Александр Пылаев в беседе с News.ru.

По его словам, уничтожить ракету «Нептун» несложно, а борьба с пусковыми установками — это непростая задача. «Установки мобильные, они напоминают грузовой автомобиль импровизированной конструкции. Конечно, они взаимодействуют с внешними источниками разведданных, с которыми у них проблем нет. Общая сложность для нас по уничтожению установок связана с тем, что мы до сих пор не добились полного доминирования в воздухе», — сказал эксперт.

Он предположил, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) взаимодействует с системами радиоэлектронной борьбы. Это мешает поражать пусковые установки.

Дозвуковую крылатую ПКР Р-360 «Нептун» разработали на основе советской ракеты Х-35. Боеприпас, который несет боевую часть массой 150 килограммов, предназначен для поражения наземных целей и кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Ракета входит в состав берегового комплекса РК-360МЦ «Нептун».

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО впервые перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун».

В январе 2022 года стало известно, что на Украине начались ходовые испытания пусковой установки УСПУ-360 из состава комплекса РК-360МЦ. Машину, которая несет четыре ракеты, построили на шасси Tatra.