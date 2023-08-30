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15:24, 30 августа 2023Россия

Дрон над российским регионом впервые с начала СВО сбили с помощью вертолета

Mash: дрон над Орловской областью впервые с начала СВО был сбит вертолетом

Фото: Jorge Zapata / Reuters

Один из дронов, который был сбит над Орловской областью 30 августа, был уничтожен вертолетом. Это произошло впервые с начала специальной военной операции (СВО), утверждает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, устройство Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено вертолетом Ми-28Н. Его подняли воздух после появления данных об атаке, после чего вертолет пошел на перехват. Ми-28Н открыл огонь из 30-миллиметровой пушки и устранил беспилотник.

За сутки ВСУ пытались трижды атаковать Орловскую область. Рано утром в среду, 30 августа, губернатор Андрей Клычков сообщил о двух сбитых средствами противовоздушной обороны (ПВО) дронах. Впоследствии в сети появились кадры уничтожения одного из устройств.

Третий беспилотник в Орловской области подавили днем — его удалось устранить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Корсаковском районе.

Помимо Орловской области, ВСУ за ночь атаковали еще шесть российских регионов. Под удар попали Московская, Рязанская, Калужская, Брянская и Псковская области, а также Севастополь. Помимо этого, в Черном море самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера ВСУ с 50 военными.

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    Анастасия Шейкина
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