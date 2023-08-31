Фигуристка Горбачева высказалась об избиениях со стороны тренеров

Фигуристка Горбачева заявила, что тренеры никогда не били и не унижали ее

Российская фигуристка Алина Горбачева высказалась в Telegram-канале о конфликтах с тренерским штабом.

Горбачева заявила, что тренеры никогда не били и не унижали ее. Также она рассказала, что ее мать никогда не приезжала на сборы и за последние три года никогда не приходила на тренировки. «Даже если она очень хотела попросить о чем-то моих тренеров, чисто физически она не смогла бы этого сделать», — добавила спортсменка.

Ранее Артем Борщев, дядя Горбачевой, поделился, что у спортсменки был конфликт с тренером Софьей Федченко. «Ссора была, я так понял, хотя она не афишировала, на фоне питания», — отметил он.

Вечером 28 августа Горбачева — действующая чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров — вышла с катка и не вернулась домой. Уточнялось, что перед этим у нее произошла ссора с Федченко, у которой она жила с девяти лет. Спортсменку нашли вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.