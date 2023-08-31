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13:26, 31 августа 2023Интернет и СМИ

Маск пообещал пользователям Twitter новую возможность

Илон Маск сообщил, что в соцсети Twitter появится функция видео- и аудиозвонков

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В социальной сети Twitter (новое название — X) появится возможность совершать видео- и аудиозвонки. Анонс новой функции опубликовал владелец компании, предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети.

«Видео- и аудиозвонки появятся в X», — пообещал Маск. По его словам, функция будет доступна владельцам cмартфонов на базе iOS и Android, а также пользователям персональных компьютеров, включая Mac.

Предприниматель добавил, что для совершения звонков номер телефона не потребуется.

Ранее стало известно об обновлении политики конфиденциальности Twitter. В компании сообщили, что начнут собирать биометрические данные пользователей с их согласия. Кроме того, сервис будет запрашивать у людей информацию об образовании и трудоустройстве.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года. Вскоре после этого бизнесмен возглавил компанию, уволил прежнее руководство и почти половину сотрудников. В июле 2023 года он провел ребрендинг сервиса, сменив его название на X. Изменения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X.

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    Евгения Наумова
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