Соцсеть Twitter начнет собирать биометрические данные пользователей

Социальная сеть Twitter (новое название — X) обновила политику конфиденциальности. На сайте компании сообщается, что теперь сервис начнет собирать биометрические данные пользователей с их согласия.

«На основании вашего согласия мы можем собирать и использовать вашу биометрическую информацию в целях обеспечения безопасности и идентификации», — говорится на сайте.

При этом представители Twitter не уточнили, что именно понимают под биометрическими данными. По информации Bloomberg, речь может идти об изображениях лица, глаза и отпечатках пальцев.

Кроме того, соцсеть будет собирать информацию о трудоустройстве и образовании пользователей для того, чтобы рекомендовать им вакансии, делиться данными с потенциальными работодателями и показывать наиболее подходящую рекламу.

Старая политика конфиденциальности будет действовать до 29 сентября.

Ранее стало известно, что в Twitter уберут черный список. При этом владелец соцсети, предприниматель Илон Маск уточнил, что пользователи смогут запрещать некоторым людям писать им сообщения.

Маск приобрел Twitter осенью 2022 года. Вскоре после этого предприниматель уволил половину сотрудников. В июле 2023 года он провел ребрендинг, сменив название сервиса на X.