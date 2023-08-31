Сменившая гражданство дочь Резцовой обратилась к российским биатлонистам

Сменившая гражданство Виролайнен пожелала биатлонистам из РФ не терять мотивацию

Биатлонистка Дарья Виролайнен, сменившая российское гражданство на финское, обратилась к коллегам из России. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Хочу пожелать российским биатлонистам — что бы ни происходило, не терять мотивации. Очень надеюсь, что в скором времени нам еще удастся посоперничать на соревнованиях», — заявила Виролайнен.

Дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах 18 августа. Она отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований. Спортсменка получила финское гражданство в 2021-м.

Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. В ее активе два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.