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11:18, 31 августа 2023Спорт

Сменившая гражданство дочь Резцовой обратилась к российским биатлонистам

Сменившая гражданство Виролайнен пожелала биатлонистам из РФ не терять мотивацию

Фото: Kalle Parkkinen / Newspix24 / Globallookpress.com

Биатлонистка Дарья Виролайнен, сменившая российское гражданство на финское, обратилась к коллегам из России. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Хочу пожелать российским биатлонистам — что бы ни происходило, не терять мотивации. Очень надеюсь, что в скором времени нам еще удастся посоперничать на соревнованиях», — заявила Виролайнен.

Дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Виролайнен получила право выступать за Финляндию на международных турнирах 18 августа. Она отобралась в национальную сборную по результатам квалификационных соревнований. Спортсменка получила финское гражданство в 2021-м.

Виролайнен — бывший член женской сборной России по биатлону. В ее активе два серебра этапов Кубка мира и бронза чемпионата Европы по биатлону 2014 года.

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    Алексей Гусев
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