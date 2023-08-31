Cитуацию в переговорах по зерновой сделке оценили

Эксперт назвал ситуацию в переговорах по зерновой сделке сложной

Переговоры по продолжению действия черноморской зерновой инициативы проходят сложно. Эскалация напряженности на Украине сказывается на позиции сторон, рассказал РИА Новости источник, участвующий в переговорах.

На вопрос журналистов, какова на данный момент ситуация в переговорах по данному вопросу, собеседник агентства ответил, что она «сложная, очень сложная».

«Конечно, все то, что мы сейчас видим, отражается [на переговорах]. Но процесс продолжается», — резюмировал источник.

30 августа сообщалось, что главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудят и проработают параметры выполнения инициативы президента России Владимира Путина по поставкам в Турцию одного миллиона тонн зерна, которую считают оптимальной альтернативой зерновой сделке.

Помимо этого, официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что Лавров и Фидан на предстоящих переговорах с 31 августа по 1 сентября обсудят данный вопрос. Она добавила, что если речь идет о соглашении, в котором участвует Москва, то без России оно работать не может.

17 июля Россия заявила о выходе из зерновой сделки. Через несколько дней Владимир Путин заявил, что ни одно из российских условий для продления инициативы не было выполнено.

По словам российского лидера, речь идет о выводе из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки.