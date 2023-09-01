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20:02, 1 сентября 2023Спорт

В ЦСКА высказались о допуске Федотова к матчам КХЛ вопреки запрету IIHF

Борис Михайлов заявил, что удовлетворен допуском Ивана Федотова к матчам за ЦСКА

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В ЦСКА высказались о допуске голкипера Ивана Федотова к матчам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вопреки запрету Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается решения IIHF о дисквалификации, то не понимаю, почему мы должны его выполнять? Сама IIHF непонятно на каких основаниях отстранила наши сборные от международных соревнований», — заявил член наблюдательного совета ЦСКА двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. Он добавил, что удовлетворен допуском хоккеиста к играм за клуб.

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Ранее 1 сентября глава КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига допустила Федотова к матчам регулярного чемпионата за ЦСКА. Спортсмена заявили на игру против казанского «Ак Барса».

14 августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца. ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год. IIHF отказала армейцам в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

1 июля Федотов подписал соглашение с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает контракт вратаря с «Филадельфией», заключенный в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмена направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год его демобилизовали.

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    Ксения Курашкина
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