Присутствие Зеленского на Генассамблее ООН уточнили

Посол Албании в ООН Ферит Ходжа: Зеленский ожидается на Генассамблее ООН

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудит ситуацию в стране. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 1 сентября, посол Албании в ООН Ферит Ходжа, передает Reuters.

По его словам, Зеленский, как предполагается, примет участие в ежегодной встрече мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке в сентябре и в заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Посол Албании в ООН подчеркнул, что заседание Совбеза по Украине пройдет на уровне глав делегаций. Он добавил, что в ООН хотят воспользоваться присутствием лидеров в Нью-Йорке. Мероприятие, посвященное «поддержанию мира и безопасности на Украине», пройдет 20 сентября.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН будет проходить с 19 по 25 сентября. Делегацию России на 78-й сессии Генассамблеи ООН возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.