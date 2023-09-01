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00:40, 1 сентября 2023Спорт

В РФС прокомментировали отказ игрока клуба РПЛ выступать за сборную России

В РФС заявили, что не получали запросов по переходу Севикяна в сборную Армении

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на отказ игрока клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Эдгара Севикяна выступать за сборную России. Комментарий пресс-службы организации приводит «Матч ТВ».

«У Эдгара Севикяна российское футбольное гражданство. На данный момент РФС не получал никаких запросов по Севикяну от Федерации футбола Армении и Международной федерации футбола (ФИФА)», — говорится в заявлении.

Ранее Севикян, вызванный на сентябрьский сбор национальной команды, объявил об отказе принять приглашение в сборную России. «Уже принял решение выступать за сборную Армении», — объяснил он.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций.

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    Дарья Коршунова
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