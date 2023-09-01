Назван срок первого после аварии пуска ракеты Vega C

Arianespace: первый после аварии пуск ракеты Vega C состоится в октябре

Первый после аварии пуск европейской легкой ракеты Vega C состоится в октябре. Соответствующий срок назвал оператор Arianespace. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск состоится 5 октября в 04:36 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Носитель выведет на околоземную орбиту спутник THEOS-2, созданный компанией Airbus Defence and Space по заказу Таиланда, и космический аппарат FORMOSAT-7R/TRITON, разработанный Тайваньским космическим агентством.

В июле SpaceNews со ссылкой на итальянскую компанию Avio сообщило, что статические огневые испытания двигателя европейской ракеты Vega C закончились неудачей.

В марте издание со ссылкой на исполнительного директора Avio Джулио Ранзо сообщило, что запуск европейской легкой ракеты Vega C, стартовавшей в декабре 2022 года, провалился из-за разрушения купленной у украинской компании «Южное» горловины сопла.