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09:35, 1 сентября 2023Наука и техника

Назван срок первого после аварии пуска ракеты Vega C

Arianespace: первый после аварии пуск ракеты Vega C состоится в октябре

Фото: JM Guillon / ESA / AP

Первый после аварии пуск европейской легкой ракеты Vega C состоится в октябре. Соответствующий срок назвал оператор Arianespace. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск состоится 5 октября в 04:36 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Носитель выведет на околоземную орбиту спутник THEOS-2, созданный компанией Airbus Defence and Space по заказу Таиланда, и космический аппарат FORMOSAT-7R/TRITON, разработанный Тайваньским космическим агентством.

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В июле SpaceNews со ссылкой на итальянскую компанию Avio сообщило, что статические огневые испытания двигателя европейской ракеты Vega C закончились неудачей.

В марте издание со ссылкой на исполнительного директора Avio Джулио Ранзо сообщило, что запуск европейской легкой ракеты Vega C, стартовавшей в декабре 2022 года, провалился из-за разрушения купленной у украинской компании «Южное» горловины сопла.

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    Иван Потапов
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