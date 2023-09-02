Родителям дали рекомендации по выбору первого смартфона для ребенка
Выбирая первый смартфон для ребенка, необходимо учитывать, насколько он активный. Такой совет дал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в интервью с RT.
Он отметил, что активным детям лучше всего приобрести смартфон с защитой от воды и пыли. Кроме того, на телефон следует установить определитель номеров и локатор, который позволит родственникам отслеживать местонахождение ребенка и поможет найти потерянный гаджет, добавил Кувиков.
Он также порекомендовал ограничить время использования интернета, чтобы ребенок не сидел в телефоне по ночам. Помимо этого, продолжил эксперт, стоит регулярно проверять, с кем ребенок общается в мессенджерах, но перед этим нужно мягко объяснить ребенку необходимость таких мер.
Специалист предложил выбирать смартфон на платформе Android, поскольку дружественные России страны производят и стабильно поставляют оборудование преимущественно на этой операционной системе. Он уточнил, что при выборе телефона в первую очередь следует обращать внимание на емкость аккумулятора. По мнению Кувикова, стоимость первого телефона не должна превышать 15 тысяч рублей.
Ранее пользователям Android посоветовали хранить данные в защищенных паролем папках, чтобы обезопасить смартфон от взлома. Также уточнялось, что в целях безопасности нужно отключить возможность скачивания сторонних приложений и функцию автозаполнения данных в учетных записях.