Родителям дали рекомендации по выбору первого смартфона для ребенка

IT-специалист Кувиков: выбирать гаджет для ребенка нужно с учетом его активности

Выбирая первый смартфон для ребенка, необходимо учитывать, насколько он активный. Такой совет дал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в интервью с RT.

Он отметил, что активным детям лучше всего приобрести смартфон с защитой от воды и пыли. Кроме того, на телефон следует установить определитель номеров и локатор, который позволит родственникам отслеживать местонахождение ребенка и поможет найти потерянный гаджет, добавил Кувиков.

Он также порекомендовал ограничить время использования интернета, чтобы ребенок не сидел в телефоне по ночам. Помимо этого, продолжил эксперт, стоит регулярно проверять, с кем ребенок общается в мессенджерах, но перед этим нужно мягко объяснить ребенку необходимость таких мер.

Специалист предложил выбирать смартфон на платформе Android, поскольку дружественные России страны производят и стабильно поставляют оборудование преимущественно на этой операционной системе. Он уточнил, что при выборе телефона в первую очередь следует обращать внимание на емкость аккумулятора. По мнению Кувикова, стоимость первого телефона не должна превышать 15 тысяч рублей.

Ранее пользователям Android посоветовали хранить данные в защищенных паролем папках, чтобы обезопасить смартфон от взлома. Также уточнялось, что в целях безопасности нужно отключить возможность скачивания сторонних приложений и функцию автозаполнения данных в учетных записях.