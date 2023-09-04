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18:44, 4 сентября 2023Забота о себе

Психолог назвала склонных к эмоциональному перееданию людей

Психолог Зенцова объяснила, что от булимии страдают люди с низкой самооценкой

Фото: Claudio Lucca / Shutterstock / Fotodom

Клинический психолог Наталья Зенцова назвала категории людей, склонных к эмоциональному перееданию. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, что чаще всего от булимии страдают люди с низкой самооценкой.

В этом состоянии у людей случаются приступы чрезмерной тяги к еде, отметила Зенцова. Они сначала объедаются, а затем стремятся освободиться от съеденного путем рвоты, приема слабительных препаратов или физической активности.

По словам психолога, бытует мнение, что булимии подвержены те, кто хочет похудеть. Однако истинные корни проблемы кроются в комплексе факторов: низкой самооценке, депрессии, неумении осознавать свои эмоции, различать эмоциональный и физический голод, тревожности, аутоагрессии.

Синдром дисморфофобии — основа для появления нервной булимии. Он включает недовольство своим весом и фигурой, навязчивые мысли, что внешняя несовершенность влияет на все аспекты жизни (учебу, работу, отношения с другими людьми), а также плохое настроение, вызванное мыслями о своем внешнем несовершенстве

Наталья Зенцоваклинический психолог

Булимия — серьезное психологическое расстройство, требующее комплексного подхода к лечению, говорит собеседница «Ленты.ру». Зачастую страдающим от нее людям требуется помощь сразу нескольких специалистов: медицинского психолога, психиатра, диетолога, невролога.

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Лечение строится на возвращении к правильному питанию, ведении дневника пищевых привычек, восстановлении работы центральной нервной системы и самооценки пациента, объяснила психолог.

Она добавила, что важную роль в борьбе с булимией играет поддержка близких людей. Родственникам и друзьям нужно относиться к пациенту с пониманием, чтобы помочь ему справиться с трудностями, связанными с булимией.

Ранее психолог Олег Гадецкий назвал неочевидные способы справиться со стрессом. Среди прочего он посоветовал заниматься творчеством и верховой ездой.

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    Вера Владзиевская
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