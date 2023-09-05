Российский фрегат с гиперзвуковыми «Цирконами» вышел в Атлантику

СФ: фрегат «Адмирал Горшков» с ракетами «Циркон» вышел в Атлантический океан

Вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота (СФ) России вышел в Атлантический океан, выполнив задачи в Средиземном море. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Сегодня фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков", действовавший в Средиземном море с апреля 2023 года, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом в сопровождении среднего морского танкера "Вязьма"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж фрегата отработал поставленные задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море. В Атлантике корабль проведет несколько корабельных учений.

Фрегат проекта 22350 ввели в эксплуатацию в 2018 году. «Адмирал Горшков» получил универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, который позволяет запускать ракеты «Оникс», «Калибр-НК» или «Циркон».

В июле стало известно, что экипаж «Адмирала Горшкова» провел тренировку по противовоздушной обороне в ходе дальнего похода в Средиземном море.

В июне главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что все новые и строящиеся российские фрегаты и корветы получат гиперзвуковые ракеты «Циркон».