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08:08, 5 сентября 2023Россия

Власти Тверской области прокомментировали уничтожение дрона

Правительство Тверской области: беспилотник сбили в Конаковском районе
Игорь Руденя

Игорь Руденя. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Сбитый в Тверской области беспилотник уничтожили в Конаковском районе. Об этом сообщает правительство российского региона в Telegram-канале.

«Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие», — говорится в сообщении правительства. Там напомнили, что в Тверской области действует запрет на использование дронов независимо от их массы.

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В ночь на вторник, 5 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Сначала средства противовоздушной обороны сбили дроны в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. Тогда оказался поврежден бытовой объект районе Истры. Предварительно, сбитый в Истринском районе Подмосковья беспилотник упал в районе Павловской Слободы.

Еще один беспилотный летательный аппарат был уничтожен в Тверской области. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Из-за ограничений в аэропортах Москвы, связанных с попыткой беспилотников атаковать столицу, на другие аэродромы ушли 5 рейсов. Сейчас все аэропорты столицы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.

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    Анастасия Шейкина
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