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11:23, 5 сентября 2023Россия

Появились подробности о сбитом на пути к Москве беспилотнике

Глава Истры Витушева: сбитый на пути к Москве беспилотник нес на себе взрывчатку

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сбитый на пути к Москве в Истринском районе области беспилотник был кустарного производства и нес взрывчатку. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в Telegram-канале.

«Об этом говорит первичный осмотр выявленных обломков сбитого летательного аппарата. В настоящее время обломки собраны и направлены на экспертизу», — написала Витушева.

По ее словам, упавший беспилотник повредил пять близлежащих частных дома, сейчас специалисты занимаются обходом территорий для обследования возможных повреждений. Глава Истры призвала местных жителей не публиковать кадры работы систем ПВО и напомнила, что в области запрещено запускать беспилотники.

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    Анастасия Шейкина
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