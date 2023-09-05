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10:03, 5 сентября 2023Наука и техника

Проведенное у экрана время связали с задержками в развитии у детей

JAMA Pediatrics: проводимое детьми у экрана время связали с задержками развития

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Тохоку и Университета Хамамацу связали количество времени, проводимого годовалыми детьми у экрана, с задержками развития. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

В исследовании приняли участие 7097 матерей с детьми (половина мальчики и половина девочки), которых опрашивали о времени, которое ребенок проводит у экрана. Учитывался просмотр телевизора, видеоигры, использование планшетов, мобильных телефонов и других электронных устройств. Около половины испытуемых (48,5 процента) проводили у экрана менее одного часа, у 29,5 процента этот показатель был на уровне от одного до двух часов, у 17,9 процента — от двух до четырех часов, 4,1 процента проводили у экрана более четырех часов в день.

Развитие детей в возрасте двух и четырех лет оценивалось по их способностям к коммуникации, показателям общей моторики, мелкой моторики, способности к решению проблем, а также личных и социальных навыков.

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Оказалось, что у детей в возрасте двух лет увеличение времени просмотра в возрасте одного года приводило к задержкам развития во всех областях, кроме общей моторики. При этом увеличение экранного времени в возрасте четырех лет приводило к задержкам развития только в области общения и решения проблем.

В июне сотрудники Уорикского и Кембриджского университетов выявили, что дети, которые начинают читать для удовольствия в раннем возрасте, лучше решают когнитивные тесты и имеют более крепкую психику в будущем.

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    Елена Апазиди
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