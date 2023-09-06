Найдена новая причина деменции

Annals of Neurology: обнаружена новая причина болезни Альцгеймера

Американские ученые из Орегонского университета науки и здоровья (OHSU) нашли новую причину деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology.

В ходе работы авторы изучили ткани человеческого мозга пациентов с деменцией при помощи инновационного метода — иммунофлуоресценции. Они обнаружили, что микроглиимогут разрушаться в процессе очищения миелина — защитной оболочки, порывающей нервные волокна в мозге. Такая форма гибели клеток называется ферроптозом. Вероятнее всего, дегенерация микроглии происходила из-за токсичного воздействия железа, которым богат миелин.

Специалисты считают, что именно этот эффект лежит в основе механизма снижения когнитивной функции, наблюдаемой при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Команда также надеется, что на их открытие обратят внимание фармацевтические компании для разработки соединений, направленных на уменьшение дегенерации микроглии в мозге.

В августе 2024 года сотрудники Университета Тохоку (Япония) доказали, что получение образования в зрелом и пожилом возрасте сокращает вероятность деменции, в том числе болезни Альцгеймера.

