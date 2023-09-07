Опровергнуты заблуждения о кишечных бактериях человека

РИА Новости: кишечную палочку признали необходимой для здоровья кишечника

Международные ученые опровергли заблуждения о бактериях, населяющих кишечник человека. Об этом пишет РИА Новости.

Авторы утверждают, что совокупность микроорганизмов, живущих в человеке, называют микрофлорой, что неверно, поскольку это определение относится к растениям. При этом человеческий организм населяют бактерии, археи, грибы, вирусы.

Также удалось доказать, что Escherichia coli (кишечная палочка) не опасна для здоровья. Исследователи признали, что она необходима для борьбы с патогенными бактериями и здоровой функции кишечника.

Кроме того, специалисты привели контраргументы в пользу того, что клеток микробиоты в десять раз больше, чем у самого организма. Команда подтвердила, что бактериальных и собственных клеток в организме человека приблизительно одинаково.

Еще один развенчанный миф — что совокупность бактерий весит от одного до двух килограммов. По новым подсчетам, общий вес микробиоты не может превышать более 500 граммов.

Ранее считалось, что кишечные бактерии передаются от матери к плоду еще на внутриутробном этапе. Однако теперь выяснилось, что лишь определенные виды могут переходить ребенку во время рождения и сохраняются потом.

В августе сотрудники Университета Британской Колумбии (Канада) обнаружили общую причину происхождения основных детских аллергий. Они пришли к выводу, что на это влияют особые колонии бактерий в детских кишечниках.